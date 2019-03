publié le 05/03/2019 à 22:05

Six heures d'érection, de fortes palpitations : voici ce qu'aurait enduré, début janvier 2019, un homme en Ouganda, après avoir consommé une boisson énergisante, la Natural Power SX. La plainte, déposée par ce consommateur auprès de l'autorité locale du médicament, a déclenché un scandale sanitaire qui agite la Zambie, où le breuvage est produit.



Selon son étiquette, le remontant contient des extraits naturels de gingembre et de tongkat ali, deux substances aphrodisiaques bien connues. Popularisé à Lusaka, la capitale zambienne, sous le nom sans équivoque de "sept heures", le cocktail semblait particulièrement efficace et pour cause.

Dans le liquide, couleur caramel, de fortes doses de Viagra ont été décelées sans que personne ne sache ni pourquoi ni comment le médicament, indiqué pour les troubles de l'érection et l'hypertension artérielle, s'est retrouvé là. La célèbre pilule bleue, consommée à haute dose, peut avoir des effets néfastes : priapisme,attaques cardiaques et pertes auditives.

Or, les seuils retrouvés dans la boisson énergisante seraient bien au-delà des doses thérapeutiques recommandées. "Imaginez-vous les conséquences si une personne consomme plus d’une bouteille par jour ? Pour nous, cela ne peut pas être une coïncidence, mais une pratique commerciale immorale bien calculée", a affirmé Jerome Kanyika, le président de la Société pharmaceutique de Zambie, dans un communiqué.

Serikali ya #Zambia imezuia uzalishaji na usambazaji wa kinywaji cha kuongeza nguvu (energy drink) kinachoitwa Natural Power SX, baada ya #Uganda kutoa malalamiko kuwa, raia wake alikunywa kinywaji hicho na uume wake ukasimama kwa saa 6, huku akitokwa jasho. pic.twitter.com/cS59jIWW18 — Swahili Times (@swahilitimes) 9 janvier 2019

Le gouvernement ougandais a ordonné la saisie de tous les lots de la boisson importés sur son territoire "afin d’assurer la sécurité des consommateurs", a indiqué le porte-parole du Bureau ougandais des normes, Godwin Muhwezi.



Une note d’avertissement à destination de la population a été publiée. Malgré cet avis, le patron de Revin Zambia a maintenu sa confiance totale en son produit phare. "Nous n’avons jamais connu de problème en Zambie", a assuré Vikas Kapoor, "autant que l’on sache, notre boisson ne contient aucun médicament".