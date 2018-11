publié le 15/11/2018 à 13:07

Dans le musée d'Onomichi au Japon, être agent de sécurité n'est pas de tout repos ! Toute la journée, ceux-ci doivent veiller sur les fraudeurs et dans ce musée, deux d'entre eux sont particulièrement insistants. Depuis deux ans, deux chats, un noir et un tigré, essayent tous les jours d'entrer dans le bâtiment.



Les deux félins ont commencé leurs tentatives d'intrusion en 2016, alors que le musée Japonais organisait une exposition sur les chats. Depuis, les agents de sécurité doivent plusieurs fois par jour s'interposer pour bloquer l'entrée aux deux matous. Le musée a récemment partager des vidéos sur son compte Twitter, où on peut voir chacun des deux chats tenter leur chance sans succès face à l'agent intraitable du musée.

Ces images sont même devenues virales sur Twitter, où beaucoup se prennent d'affection pour les deux animaux, demandant qu'on les laisse enfin entrer dans le musée. Celui-ci a décidé de surfer sur cette tendance et de commercialiser dans sa boutique, des articles à l’effigie des chats noirs et tigrés. Mais actuellement, aucun d'entre eux n'est encore parvenu a y pénétrer.