VIDÉO - Ukraine : immersion à bord d'un avion ravitailleur français au dessus de la frontière bulgare

Le ravitaillement d'un avion de chasse anglais qui patrouille au dessus de la frontière entre la Bulgarie et l’Ukraine

C'est un exercice pour démontrer que la coopération militaire entre la France et l'Angleterre reste au beau fixe malgré le Brexit. L'armée de l'Air française et la Royale Air Force ont organisé une mission commune de police de l'air aux frontières de l'Europe de l'Est, une mission pour le compte de l'OTAN. Direction la Bulgarie. Deux avions de chasse Typhoon anglais patrouillent au dessus de la frontière avec l'Ukraine. Ils sont ravitaillés en vol par un avion français parti de la base aérienne d'Istres près de Marseille.

Nous avons pu monter à bord de cet A330 ravitailleur. Dans ses entrailles et ses ailes, 90 tonnes de carburant. Nous décollons juste après midi. Direction en ligne droite ou presque, la frontière Est de la Bulgarie et les bords de la mer Noire. Vitesse de croisière 600 km/h à 12.000 mètres d'altitude. Un petit coup d'œil sur les sommets enneigés des Alpes que nous laissons sur notre gauche et après 3 heures de vol, c'est le point de rendez-vous avec deux Eurofigther Typhoon anglais, les avions de combat qui vont opérer au dessus de la frontière.

Opération de ravitaillement d’un Typhoon anglais par l’A330 Phénix de la base d’Istres au dessus de la frontière entre la Bulgarie et l’Ukraine Crédit : Etienne Baudu

Le ravitailleur descend alors à 7.000 mètres dans une épaisse couche de nuages. Manœuvre spectaculaire et toujours délicate selon le capitaine Romuald, le commandant de bord : "On se donne rendez-vous à un point précis et à une heure précise. Une fois qu'ils voient notre avion, ils nous rejoignent à vue. Là, ils se glissent derrière nous. Sous chacune de nos ailes, nous avons un "pod" d'où sort un tuyau flexible d'une trentaine de mètres. Il flotte avec à son bout une nacelle de la grandeur d'un panier de basket dans lequel le pilote de chasse va connecter sa perche de ravitaillement".

Un vrai ballet aérien d'une extrême précision

Ensuite c'est un véritable ballet aérien, d'une extrême précision, la carlingue du ravitailleur est à moins de 10 mètres du bout de l'ails des chasseurs, le tout à 500 km/h. Dans le cockpit, le "boomer", ou ARO (Air Refueling Operator), pilote le ravitaillement devant une impressionnante série d’écrans et d’instruments de contrôle. "Il faut faire attention aux vitesses de rapprochement, à la stabilité des appareils pour éviter tout risque de collision", explique le sergent-chef David. Le ravitailleur effectue un virage sur la gauche, les deux chasseurs suivent la manœuvre en formation serrée.

L'opération se déroule en retrait de la frontière, dans une sorte d'hippodrome virtuel. Une zone "protégée" dans laquelle tourne le ravitailleur, où ne vole aucun appareil civil. Le "plein d'essence" va durer une petite dizaine de minutes. Cette fois-ci, ce sont 4,5 tonnes de carburant qui leur sont délivrés. Un second ravitaillement s'effectuera dans cette même zone une heure et demi plus tard, le temps pour les Typhoon d'effectuer la totalité de leur mission de surveillance.

Les A330 Phénix de l’escadron de ravitaillement en vol Bretagne de la base 125 d’Istres Crédit : Etienne Baudu

Affirmer notre volonté de défendre les frontières de l'Otan et de l'Europe Capitaine Romuald, commandant de bord

Les deux chasseurs anglais avaient ce jour-là la mission de voler le long de la frontière entre la Bulgarie et l'Ukraine, en bordure de la mer Noire aussi peut-être, de surveiller cette frontière pour éviter toute intrusion, explique le capitaine Romuald : "En ce moment on est au-dessus de la Bulgarie mais ce type de mission se fait sur l'ensemble des frontières avec l'Ukraine, de l'Estonie au Nord jusqu'à la Bulgarie au Sud. C'est une mission de présence surtout pour affirmer notre volonté de défendre les frontières de l'Otan et de l'Europe".

Interview en plein vol du capitaine Romual, commandant de bord de l’A330 Phénix Crédit : Etienne Baudu

Et les A330 Phénix de la base d'Istres ravitaillent tous les chasseurs de l'OTAN qui opèrent sur les frontières de l'Est, qu'ils soient français, anglais, espagnols, italiens, américains, néerlandais, polonais ou allemands.

Depuis le début du conflit en Ukraine, ce sont près de 250 missions de ce type qui ont été réalisées par les avions de la base d'Istres. Des missions quasi quotidiennes.

