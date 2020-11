publié le 03/11/2020 à 16:56

Alors que la pression monte, à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote aux États-Unis en ce mardi 3 novembre, Donald Trump a partagé via son compte Twitter une vidéo aux allures humoristiques appelant, une dernière fois, ses électeurs à se rendre aux urnes.

Dedans, un montage réalisé à partir d'extraits du président républicain effectuant quelques pas de danse lors de rassemblements publics tenus ses dernières semaines, avec en bande sonore le fameux titre de "Y.M.C.A" par The Village People. En légende, un message simple : "VOTE! VOTE! VOTE!".

La vidéo a en tout cas fait réagir, avec plus de 100.000 partages en quelques heures et près de 400.000 mentions "j'aime". Le message a notamment été relayé par la fille du chef d'État, Ivanka Trump, qui occupe également un poste de conseillère auprès du président, invitant elle aussi à offrir à son père un second mandat.