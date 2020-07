Australie : un chat passe à la machine à laver et survit

publié le 07/07/2020 à 01:11

Oscar, un chat Burmese cherchait un coin tranquille pour faire une sieste, dans la maison de ses maîtres, en Australie. Il s'est blotti dans la machine à laver. Ne le voyant pas, Amanda Meredith, sa maîtresse a fermé le hublot et a lancé une machine.

Le chat a alors passé 12 minutes dans un cycle de lavage à chaud, avec du détergent. Et il en est sorti indemne, rapporte le site d'informations ABC. C'est le mari d'Amanda Meredith qui a entendu un bruit étrange dans le tambour, et qui a sauvé la bête.

"Le pauvre petit chat avait ses pattes sur la vitre et il tournait dans la machine en me regardant", a raconté Amanda Meredith. Le vétérinaire lui a administré des anti-inflammatoires et l'a gardé en observation pendant 24 heures. "C'est un petit chat très fort et très chanceux", a bien résumé le soignant.