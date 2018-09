et Benjamin Hourcade

La tension grandit d'heure en heure. "Le désastre est à notre porte", a prévenu le gouverneur de Caroline du Nord face à ce cyclone qui s'annonce comme l'un des plus dévastateurs de l'Histoire.



Sur la côte de la Caroline du Nord, les habitants en bord de plage ne se font pas d'illusion sur le sort de leur maison côtière. "La mer va monter de 4 mètres, avec des vagues de 4 mètres de haut. On a enlevé tout ce qui est important mais personne ne reste risquer sa vie, il n'y a rien à faire", témoigne Will, un habitant de Wrightsville Beach, qui installe malgré tout des sacs de sable pour protéger sa maison.

Filmé depuis la Station spatiale internationale (ISS) lundi 10 septembre à 14 heures, le phénomène enregistre des vents de 220 km/h, et se déplace à une vitesse de 20 km/h direction nord-ouest.

Selon l'État de Virginie, l'ouragan, qui se prépare à être classé catégorie 5 par NHC (National Hurricane Center, le centre météorologique local), sera un des plus violents "depuis des décennies". Trois États de la côte atlantique - la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie - ont activé l'état d'urgence. Plus d'un million de personnes ont été appelées à évacuer.

