avec Anne Le Nir et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/08/2018 à 12:35

Au moins 39 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un viaduc de l'autoroute A10 à Gênes, dans le Nord de l'Italie, mardi 14 août, selon le dernier bilan donné par le gouvernement italien qui évoque aussi 15 blessés dont une douzaine dans un état grave. Les images, impressionnantes, montrent un important tronçon de route, d'apparence massif, coupé net.



"Le bilan s'alourdit malheureusement à 39 morts dans la tragédie de Gênes, dont trois enfants de 8, 12 et 13 ans, avec les derniers corps récupérés par les pompiers qui ont travaillé sans repos cette nuit", a annoncé le ministre sur Twitter. Selon la protection civile, environ 35 voitures et plusieurs camions ont été précipités dans le vide lorsqu'une portion de ce viaduc s'est effondré mardi à la mi-journée. Certains passagers s'en sont sortis sans une égratignure mais d'autres manquent encore à l'appel.

Dans la nuit, les pompiers ont extrait trois corps sans vie, a rapporté à Emanuele Gissi, un responsable des pompiers sur le site. "Tous les espaces vides accessibles ont été explorés, maintenant on déplace les morceaux de débris les plus gros", a-t-il expliqué alors que deux grandes grues ont été amenées sur le site pour ces opérations de déblaiement.

"On ne peut pas savoir s'il y a encore des survivants, mais c'est notre travail de chercher", a-t-il ajouté en précisant que les recherches prendraient "des jours". Avec l'arrivée de renforts, ce sont désormais 400 pompiers professionnels qui sont engagés dans ces recherches, a précisé Emanuele Gissi.

La France "prête à apporter tout le soutien nécessaire"

Selon les pompiers, le pont Morandi s'est effondré vers 12 heures. "Les équipes des pompiers sont engagés en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", ont-ils annoncé sur Twitter. En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Plus de 400 pompiers sont en cours d'intervention pour porter assistance aux victimes. Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a assuré que la France était "prête à apporter tout le soutien nécessaire" à l'Italie après l'accident.



"Ce pont, je suis passé dessus des centaines de fois, mais désormais je ferai tout pour avoir les noms des responsables passés et présents, a assuré le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Il est inacceptable de mourir comme ça en Italie."