publié le 14/08/2018 à 15:32

L'effondrement d'un viaduc à Gênes (Italie) a fait au moins 22 morts selon le gouvernement, mardi 14 août. Vers midi, un des trois pylônes du viaduc du Polcevera, dit pont Morandi du nom de son ingénieur, s'est littéralement replié sur lui-même, faisant chuter le tablier du pont dans le vide.



Construit entre 1963 et 1967, ce viaduc long de plus d'un kilomètre survolait la ville de Gênes dans le Nord de l'Italie, et supportait un tronçon de l'autoroute A10. La région de Gênes étant très accidentée, le parcours de cette autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Il était encore trop tôt en début d'après-midi mardi pour connaître les circonstances de l'accident. Selon les premières évaluations techniques, il pourrait s'agir de défaillances structurelles. Des travaux de consolidation du pont avaient été entamés en 2016.