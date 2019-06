et AFP

publié le 26/06/2019 à 19:04

En Indonésie, le volcan Anak Krakatoa, situé dans le détroit de la Sonde entre Sumatra et les îles de Java, est entré en éruption mardi 25 juin. Des images prises par une caméra fixée non loin d'un cratère démontrent la violence du phénomène. En décembre dernier, une précédente éruption de ce volcan, à l'origine d'un tsunami, avait fait plus de 400 morts.

Anak Krakatoa, qui signifie "l'enfant" de Krakatoa en indonésien, a émergé des eaux il y a 90 ans, formé par le légendaire Krakatoa. Sous haute surveillance depuis dix ans, il est particulièrement actif depuis juin 2018 et crache, à l'occasion, d'énorme nuages de cendres très haut dans le ciel.

Depuis sa naissance, le volcan est dans un "état semi perpétuel d'activité éruptive", et grossit au fil d'éruptions qui surviennent tous les deux ou trois ans. Si personne ne vit sur cette île, l'Anak Krakatoa demeure une destination touristique extrêmement populaire de même qu'un sujet majeur pour les spécialistes.