Comment vivre près d'un volcan ?

publié le 01/05/2019 à 13:02

Sur terre plus de 800 millions de personnes vivent sous la menace directe d’un volcan. S’ils craignent leur pouvoir destructeur, ils louent aussi leur puissance bienfaitrice et créatrice. Leurs spectaculaires éruptions fascinent et leurs cratères abritent, depuis l’Antiquité, les demeures de dieux vénérés. Le géologue Arnaud Guérin parcourt les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d’eux.





à lire : Les volcans et les hommes chez Glénat et Arte Editions.



Les volcans et les hommes