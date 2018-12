publié le 24/12/2018 à 13:05

281 morts et plus de 1.000 blessés. Un bilan provisoire qui devrait encore s'alourdir alors que l'Indonésie a été frappée par un tsunami d'ampleur samedi 22 décembre. Un tsunami défini comme "volcanique" par les autorités locales.



Le volcan en cause ? Anak Krakatoa, qui signifie "l'enfant" de Krakatoa en indonésien. Ce dernier a émergé des eaux il y a 90 ans, formé par le légendaire Krakatoa. Sous haute surveillance depuis dix ans, il est particulièrement actif depuis le mois de juin dernier et crache, à l'occasion, d'énorme panaches de cendres très haut dans le ciel.

L'Anak Krakatoa a commencé sa vie sous l'eau avant que son cratère n'émerge vers 1928. Il s'est ensuite peu à peu mué en petite île volcanique, dont le cratère atteint désormais une altitude de 300 mètres au dessus du niveau de la mer.



Une destination touristique

Depuis sa naissance, le volcan est dans un "état semi perpétuel d'activité éruptive", et grossit au fil d'éruptions qui surviennent tous les deux ou trois ans, a expliqué le volcanologue Ray Cas de l’Université Monash, en Australie. Si personne ne vit sur cette île, l'Anak Krakatoa demeure une destination touristique extrêmement populaire de même qu'un sujet majeur pour les spécialistes.



Le volcan fait partie du Parc national d'Ujung Kulo inscrit au patrimoine de l'Unesco pour "sa beauté naturelle", "une flore et une faune très diversifiées qui témoignent d'une évolution permanente de processus géologiques".

1883, une année noire sur Krakatoa

Quand le Krakatoa était entré en éruption le 27 août 1883, il avait craché des cendres à plus de 20 kilomètres de hauteur en une série d'explosions puissantes qui avaient été entendues en Australie, et jusqu'à 4.500 kilomètres de là, près de l'île Maurice.



Du fait de la vaste quantité de cendres projetées dans les airs, la région avait été plongée dans le noir pendant deux jours. Le tsunami provoqué par l'éruption a été l'une des pires catastrophes naturelles qu'ait connu la planète avec plus de 36.000 morts.

Au centre de la ceinture de feu

L'Indonésie, archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, qui correspond à l'alignement de quelque 450 volcans au milieu de l'océan. Dès lors, l'activité sismique ne peut que être élevée.



Et en Indonésie, cela se traduit par de très nombreux drames avec, en point d'orgue, l'année 2004. Le 26 décembre 2004, l'Indonésie a été frappée par la pire catastrophe naturelle de ces quarante dernières années alors que 170.000 personnes ont perdu la vie après un séisme sous-marin qui a provoqué un tsunami d'ampleur.