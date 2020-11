VIDÉO - États-Unis : une baleine engloutit un kayak et ses occupants

Capture d'écran Youtube Whales of the World

publié le 06/11/2020 à 15:25

Des sueurs froides qu'elles ne sont pas près d'oublier. Deux femmes, qui pagayaient au large de la plage d'Avila, en Californie, ont été englouties avec leur kayak par une baleine à bosse, qui les a ensuite relâchées. Terrorisées, elles sont sorties indemnes de cet accident dont les images, publiées le mardi 3 novembre, parlent d'elles-mêmes.

Comme le rapporte la chaîne américaine Fox26News et le relaie le Midi Libre, l'animal ne s'est pas dirigé vers ces deux femmes pour les dévorer mais parce qu'elles se trouvaient malencontreusement à côté d'appâts, jetés dans la mer pour attirer ces mammifères géants et faciliter leurs prises de vues.

Les deux victimes ont ensuite été secourues par des plaisanciers présents sur place mais se trouvaient en état de choc. "J'ai vu la grosse boule d'appât sortir de l'eau puis j'ai vu la baleine remonter et j'ai pensé 'oh non, c'est trop proche !'", a déclaré l'une d'elles à la chaîne américaine. Ce genre d'évènement n'arrive heureusement que très rarement dans cette région des États-Unis.