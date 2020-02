publié le 14/02/2020 à 21:58

La vidéo de cette chute spectaculaire est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux avec plus de 10 millions de vues sur Twitter. Et pour cause : une danseuse de pole dance a fait une chute de plus de cinq mètres de haut dans un club au Texas, le 10 février dernier. Avec la mâchoire cassée, la danseuse a pourtant continué le show, coûte que coûte.

Elle s’appelle Genea Sky, mais elle se fait désormais appeler "Bounce Back Stripper", "la strip-teaseuse qui se relève". C’est elle qui a chuté de plus de cinq mètres, le 10 février dernier, en plein spectacle dans ce club texan, rapporte CNEWS. Une opération chirurgicale pour sa mâchoire brisée, des dents cassées, une entorse à la cheville, des points de suture… La jeune femme souffre de blessures conséquentes, de quoi susciter de nombreuses questions quant aux conditions de travail des danseuses de club.

bb girl fell off the pole and continued throwing it😌❤️ pic.twitter.com/PhIIYI59Yl — AUSTIN (@THEEGEMINl) February 9, 2020

Une collecte de fonds, lancée par ses amis, a déjà récolté 20.000 dollars pour couvrir les soins médicaux, particulièrement élevés aux États-Unis. "C’est une période difficile pour moi, mais tout ira bien. C’est une leçon d’humilité ce que j’ai vécue, je suis reconnaissante de juste être en vie", a déclaré la jeune femme depuis sa chambre d'hôpital, d'après le journal 20minutes.

D’après le quotidien, les propriétaires du club, qui déclinent toute responsabilité, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils "ne comptent pas retirer les très hautes barres de pole dance qui atteignent le plafond et clament que chaque danseuse est responsable de ses chorégraphies". Le débat sur les conditions de travail des stripteaseuses est alors relancé.



Un statut précaire pour les stripteaseuses américaines

Cela fait des années que les danseuses de club réclament davantage de droits et de sécurité. En 2003, un comté de Las Vegas essayait notamment d’interdire les pourboires, ressources essentielles pour ces travailleuses sans statut salarié. Un syndicat se met alors en place grâce à une strip-teaseuse qui "a très vite su réunir des milliers de femmes". Parmi les principales revendications figure le droit au statut d’employée pour en finir avec celui de travailleuse indépendante, statut particulièrement précaire.

Quant à la sécurité, après un long bras de fer, en Californie, dans l’état de New York, en Géorgie et au Nevada, la législation a été modifiée pour que les propriétaires de clubs versent des indemnités aux danseuses "qui se blessent sur scène".

Genea a déjà subi une opération de la mâchoire et a fait savoir qu’elle ne voulait plus pratiquer ce métier. Elle entend toutefois continuer à œuvrer pour améliorer les conditions de travail des danseuses de club.