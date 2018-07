Watch Bill Clinton's full speech at the 2016 Democratic National Convention

publié le 27/07/2016 à 11:17

“Au printemps de l’année 1971, j’ai rencontré une fille”. C’est par cette formule charmeuse que Bill Clinton a décidé d’entamer son discours lors de la Convention démocrate, le 26 juillet 2016. Une intervention dithyrambique de plus de 40 minutes, au cours de laquelle l’ancien président américain a cherché à présenter son épouse sous un jour plus chaleureux, alors que la candidate peine à gagner la confiance et l'affection des Américains.



Sous les yeux brillants de militants captivés, Bill Clinton a habilement mêlé l’histoire personnelle et militante d’Hillary Clinton, racontant leur rencontre en 1971 à l’université. “Une tignasse blonde, d’épaisses lunettes, pas maquillée et un force qui la rendait magnétique”, décrit-il, avant de d'évoquer les débuts de leur relation et la naissance de leur fille unique, Chelsea Clinton. "La naissance de ma fille est le plus grand moment de ma vie et ma fille a eu la meilleure mère du monde", a-t-il déclaré.



Un discours-sauvetage, en plein scandale sur le choix des candidats démocrates

Resté populaire auprès des Américains - sa cote de popularité dépasse 55% - l’ancien président a ressorti ses armes d’orateur et a tout fait pour galvaniser les électeurs. “Vous devriez élire Hillary Clinton, parce qu’elle ne vous abandonnera jamais”, a-t-il promis, présentant son épouse comme la candidate de l’avenir et du changement, "à l'écoute" et avide d'apprendre.

L'ancien président ne s'est pas non plus privé pour lancer quelques piques à l'encontre de Donald Trump, le candidat républicain. "Hillary ne s'est jamais moquée des handicapés, elle essaye plutôt de leur donner des moyens", a-t-il pointé, faisant référence à une vidéo d'octobre 2015 où Donald Trump imitait ouvertement un journaliste handicapé. Ce discours de Bill Clinton intervient d'ailleurs à point nommé pour la candidate démocrate. Le 22 juillet, un scandale accusant le parti démocrate d'avoir favorisé la candidature d'Hillary Clinton a détriment de celle de Bernie Sanders était révélé par Wikileaks.