et Aymeric Parthonnaud

publié le 25/07/2016 à 19:10

Petite devinette à la Question pour un champion. Un indice chez vous : je ne suis pas Donald Trump. Qui suis je ? Je suis un milliardaire, l’un des rois de Manhattan, mon nom est synonyme de New York pour les Américains. J'ai longtemps cultivé mon indépendance, en passant au gré des circonstances du camp démocrate au camp républicain, cela fait plusieurs années que je laisse entendre que je pourrais me présenter à la Maison Blanche... Je suis, je suis, je suis ?



Réponse : Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York, qui avait fait savoir cet hiver qu’il était prêt à se lancer dans une campagne présidentielle, devrait annoncer lors de cette convention démocrate de Philadelphie son soutien à Hillary Clinton. Comme en 2012, l’ancien républicain va soutenir le candidat démocrate à la présidentielle.