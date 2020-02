publié le 11/02/2020 à 22:03

Nés le 8 août dernier, deux bébés pandas ont effectué leur première sortie le dimanche 9 février. Ayant dépassé les 6 mois et les 11 kilos, Bao Di, le mâle et Bao Mei, la femelle ont été considérés comme assez solides et ont donc effectué leurs premiers pas dans l'herbe, maladroits et patauds.

Choyés par une soigneuse, les bébés trébuchent, mettent les pattes dans leur écuelle de lait avant que l'un des deux ne tente par tous les moyens d'échapper à la soigneuse.

La sortie a été immortalisée par le parc zoologique et diffusée en vidéo. Les bébés sont maintenant visibles par le public et ce, dès que le parc rouvrira ses portes le 21 mars prochain. En plus de la vidéo, Pairi Daiza n'a pas manqué l'occasion de poster des photos des deux bébés sur son compte Facebook. L'AFP a de son côté relayé la vidéo sur son compte Twitter.

Il faut rappeler que chaque naissance d'un panda géant est un événement tant l'espèce se reproduit difficilement.

Première sortie pour les pandas jumeaux du zoo de Pairi Daiza en Belgique #AFP pic.twitter.com/uhFvrgorMi — Agence France-Presse (@afpfr) February 10, 2020