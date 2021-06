VIDÉO - Australie : d'immenses toiles d'araignées envahissent une région

C'est le pire cauchemar des arachnophobes et c'est une réalité dans la région de Gippsland. Le paysage est recouvert à plusieurs endroits par des toiles d'araignées géantes, comme le dévoile une internaute dans une vidéo publiée sur Facebook, le 14 juin dernier.

Un phénomène qui s'explique après les inondations de la région survenue dans la semaine du 7 juin 2021, comme le précise la chaîne américaine CNN. Les populations de plusieurs régions de l'État de Victoria avaient dû être évacuées pour éviter les montées des eaux après les pluies intenses. "Lors de ces très fortes pluies, les animaux qui ont l'habitude de vivre au sol n'ont pas d'autres choix et font comme nous : ils se déplacent dans les hauteurs", résume le professeur Dieter Hochuli, de l'université de Sydney.

Et comme ajoute le site de Géo, ces araignées, qui appartiendraient à la famille des Stiphidiidae, utilisent leur propre soie pour les envoyer en l'air afin d'arriver en toute sécurité dans les hauteurs. "Ces araignées apportent une grande contribution dans le contrôle des insectes nuisibles et vous auriez de sérieux problèmes si vous vous débarrassiez de toutes les araignées", explique de son côté le Dr. Lizzy Lowe de l'université Macquarie à The Conversation.