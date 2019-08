La Première ministre danoise Mette Frederiksen et le président américain Donald Trump

et AFP

publié le 21/08/2019 à 05:33

Donald Trump a-t-il été vexé ? Le président américain a annoncé mardi 20 août repousser sa rencontre prévue avec la Première ministre danoise car elle ne souhaite pasvendre le Groenland aux Etats-Unis.

La visite au Danemark du président américain prévue début septembre a tout simplement "été annulée à ce stade", a précisé un porte-parole de la Maison Blanche, quelques instants après une série de tweets de son locataire.

"Le Danemark est un pays très spécial avec des gens incroyables mais étant donné les commentaires de la Première ministre Mette Frederiksen, selon lesquels elle n'aurait aucun intérêt à discuter de l'achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment", a lancé Donald Trump.

"La Première ministre a été en mesure de faire l'économie d'argent et d'efforts pour les Etats-Unis et le Danemark en étant si directe. Je la remercie pour cela et ai hâte de reprogrammer à un moment dans le futur" cette rencontre, a poursuivi le milliardaire républicain.

G7 à Biarritz du 24 au 26 août

Cette annonce intervient dans une séquence diplomatique importante pour le dirigeant américain qui doit bientôt s'envoler pour la France, où il assistera au sommet du G7 à Biarritz, du 24 au 26 août.

Aux côtés des autres leaders des grandes puissances mondiales, il pourrait encore jouer les trouble-fêtes, tant les sujets de discorde se multiplient entre les Etats-Unis et ses alliés traditionnels.