publié le 11/02/2021 à 16:33

C'est une petite révolution au Vatican. Le nouveau numéro 2 du Synode des évêques, qui décide des orientations de l'Église catholique, est "une" numéro 2 puisqu'il s'agit d'une femme, et c'est une première. Et en plus elle est Française.

Pour bien comprendre l'importance de cette nomination, il faut savoir que le Synode des évêques est une sorte de Parlement au Vatican, dont la fonction est d'aider le pape à faire des choix, par exemple, sur l'accès aux sacrements pour les divorcés remariés.

Sœur Nathalie Becquart, qui se présente comme une cadre dynamique, petit tailleur gris et chemisier blanc, nous explique son propre rôle : "Je fais partie de l'équipe de direction qui est chargée de préparer ces grandes rencontres d'évêques qui ont lieu régulièrement à Rome avec le pape François".

"Mon plus grand souhait, c'est une Eglise qui bouge", ajoute-t-elle, "où tous sont acteurs, hommes et femmes, les prêtres, les laïcs. Voilà le rêve de beaucoup de femmes. Et le mien, c'est d'être associé davantage au processus de décision pour trouver les chemins pour le monde d'aujourd'hui". La prochaine assemblée du Synode est convoquée en 2022 et elle sera consacrée à la décentralisation de l'Église.