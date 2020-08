Vacances en Grande-Bretagne : en balade dans l'Est branché de Londres

publié le 22/08/2020 à 10:46

Une journée à Londres, ça se commence lourdement avec un "full English breakfast". C'est dans le quartier branché de l'Est de la capitale, Shoreditch, au Albion Cafe, que nous avons décidé d'aller. Un peu alourdi, nous nous rendons ensuite voir les résultats de cette révolution que d'autres nomme gentrification.

Car Shoreditch, c'est le quartier des bobos qu'on appelle ici des "hipsters". Tout le monde s'y habille en vêtements rétro. Et des boutiques de ce genre, il y en a des tas, notamment sur la fameuse rue de Brick Lane. En s'y promenant, on peut admirer aussi de l'art de rue à foison, où Banksy a été un des premiers à poser sa marque.

Et après quelques emplettes, on a le choix entre continuer vers l'est et marcher à travers le quartier multiculturel de White Chapel ou aller en direction du centre vers la City, le quartier financier pourvu de tours de verre.

