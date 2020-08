Vacances en Espagne : à la rencontre de Madrid, entre flamenco et tapas

publié le 15/08/2020 à 10:31

Notre promenade dans Madrid commence à la Puerta del Sol, place centrale de la capitale espagnole, qui est toujours en ébullition. Car c’est le lieu de rendez-vous habituel des Madrilènes, juste à côté de la statue de l’ours et de l’arbousier. Cette place est aussi très connue car elle représente le point kilométrique zéro des routes espagnoles.

On se dirige ensuite vers la Plaza mayor, une place impressionnante par son architecture et ses vastes portiques. Beaucoup de monde, ici, aussi entre touristes, vendeurs ambulants et de nombreuses familles venues se promener. On descend ensuite la rue Arenal pour rejoindre le joli et élégant quartier de La Latina avec ses immeubles aux couleurs ocres et balcons en fer forgé.



Mais une visite de la capitale espagnole se passe également la nuit, en dégustant des tapas avoir d'aller écouter du flamenco, attablé dans l'une des "tablaos" de la capitale.