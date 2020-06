Une maison délabrée, digne d'un décor de film d'horreur, mise en vente 730.000 euros

publié le 28/06/2020 à 10:28

Le site américain TwistedSifter a repéré une annonce immobilière qui laisse pour le moins perplexe. Située dans le Queens, à New-York, la maison est totalement délabrée et "n'est pas vivable en l'état", précise l'annonceur.

Les photos évoquent plutôt un décor de film d'horreur qu'une annonce immobilière, relève Le Figaro Immobilier. Tout de même mis en vente à 828.888 dollars, soit 738.000 euros, le bien est un véritable taudis.

Mais pourquoi mettre en ligne une telle offre ? Pour TwistedSifter, l'annonce serait plutôt destinée aux promoteurs et investisseurs de la région. Car en plus de la maison de 250m2, un terrain de près de 500m2 est mis à la vente. L'acheteur pourrait alors raser le bien et profiter de la superficie disponible.

Les acheteurs lambdas, eux, seront découragés par l'annonce. La maison, laissée dans son jus, n'est plus que crasse et tombe visiblement en ruine.

Une des pièces de ce taudis mis en vente pour 828.888 dollars. Crédits : Capture d'écran Realtor.com | Date : 28/06/2020 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Une des pièces de ce taudis mis en vente pour 828.888 dollars. Crédits : Capture d'écran Realtor.com | Date : La cuisine. Crédits : Capture d'écran Realtor.com | Date : La pièce de vie. Crédits : Capture d'écran Realtor.com | Date : 1 / 1 < > +