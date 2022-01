Une chanson du rappeur Logic aurait permis de sauver des centaines de personnes, d’après une étude

245 vies sauvées grâce à une chanson ? C’est ce que démontre une récente étude statistique parue dans le British Medical Journal (BMJ) le 13 décembre dernier. D'après les chercheurs, 1-800-273-8255, hit du rappeur américain Logic sorti en 2017, aurait contribué à faire chuter le taux de suicide aux États-Unis. Ce morceau, dont le titre n’est autre que le numéro d’appel d’urgence de la ligne de prévention des suicides Lifeline, a ainsi encouragé de nombreux adolescents américains à contacter ce service de prévention.



Résultat : la plateforme d’urgence a enregistré 9.915 appels supplémentaires. Grâce à cette prise en charge de dernière minute, des centaines de jeunes en détresse auraient été sauvés.

Pour rappel, ce tube de Logic, qui a connu un franc succès dès sa sortie au printemps 2017, revient sur l’histoire d’un ado noir rejeté à cause de son homosexualité. Victime de harcèlement, le jeune homme veut se donner la mort mais renonce à son projet morbide après avoir appelé le 1-800-273-8255, explique Slate.

9.915 appels supplémentaires passés

Troisième place du classement Billboard américain, le titre a été sous tous les projecteurs à l’occasion de plusieurs évènements culturels. Interprété lors des MTV Music Awards 2017 et des Grammy Awards 2018, il s’est retrouvé dans le top 100 américain "pendant des semaines", fort de plus d’un milliard d’écoutes sur Spotify. Un succès tel que la triste histoire de cet adolescent chantée par Logic aurait entraîné une hausse des appels aux services de Lifeline.

"J'ai rencontré des fans qui me disaient ‘Ta musique m'a sauvé la vie, tu as sauvé ma vie’", raconte le rappeur, relayé par Slate. Et de fait, "au cours d’une période de 34 jours après les trois événements "ayant suscité la plus forte attention du public", à savoir "la sortie de la chanson en avril 2017", puis "les deux passages" de Logic "aux cérémonies des MTV Video Music Awards 2017 et des Grammy Awards 2018", les chercheurs ont constaté une hausse de 6,9 % des appels passés, soit 9.915 appels supplémentaires.

Mieux encore, le taux de suicide a chuté de 5,5 %, "soit l’équivalent de 245 suicides en moins chez les 10-19 ans aux États-Unis", détaillent nos confrères de Ouest France.

Une découverte "cruciale pour la prévention du suicide"

Une observation scientifique "cruciale pour la prévention du suicide", se réjouit l’auteur principal de ces recherches, Thomas Niederkrotenthaler. D’après lui, elle prouve "qu’une histoire qui parle d’espoir et de résilience peut avoir un fort impact sur les populations, les incitant à chercher de l’aide et réduisant ainsi le nombre de suicides", explique-t-il.

Un succès qui "me bouleverse", relate de son côté la star américaine à la chaîne de télé américaine CNN. "J’ai mis tout mon cœur dans cette chanson pour essayer d’aider les gens, parce que je pense que la musique peut influencer nos vies. Le fait que ça ait effectivement marché me bouleverse", a-t-il confié avec émotion.

Pour rappel, en France, les services de la plateforme Suicide Écoute sont joignables 24 h/24 et 7 j/7 au 01 45 39 40 00. Vous pouvez retrouver d’autres informations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.