Noël en Argentine : entre fortes chaleurs et tradition d'hospitalité

publié le 24/12/2019 à 06:28

Le thermomètre a déjà frôlé les 40 dans la région de Buenos Aires. Alors avec cette chaleur, les décorations de sapin enneigé font plutôt figures d'intrus. D'ailleurs, on en voit peu. Quelques guirlandes et étoiles filantes sont installées en vitrine de magasins parfois.

Et au centre du salon de Marcelo et Fernanda, pas de sapin mais un ventilateur qui fait circuler de l'air chaud. Ils vivent avec les adolescents jumeaux dans une banlieue populaire du sud de la capitale argentine.

"Nous serons nous quatre et quelques amis qui n'ont personne avec qui fêter Noël", précise Fernanda. "Le voisin vient aussi avec son fils. Ils disent qu'ils se sentent à l'aise chez nous, qu'ils s'amusent bien. Notre maison est toujours ouverte. Il y aura sans doute d'autres personnes en plus".

Une tradition inclusive commune à de nombreuses familles argentines. Cette année, ils seront une quinzaine dans le patio de leur petite maison.

Grillade et danse d'après minuit

"J'ai déjà les éléments pour la grillade (...) On va sans doute faire de la viande rouge et du poulet", précise Marcello. Le tout sera accompagné de plats froids que chaque invité apporte. Plusieurs salades et la star de Noël : le "vitel toné", recette italienne à base de viande bœuf, de thon et de crème.

Côté cadeaux, dans un pays en crise moins porté sur la consommation, les proches recevront de petites intentions symboliques. Et après le toast de minuit, tous les voisins sont invités à chanter et danser au rythme de tubes latinos.