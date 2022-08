Ukraine : perturbé par des alertes aériennes, un match de football dure plus de 4h

Les joueurs du Rukh Lviv et du Metalist Kharkiv ont peut-être disputé le match le plus long de leur vie ce mercredi 24 août. Cette rencontre de première division ukrainienne a été interrompue à plusieurs reprises et s'est terminée 4h27 après le coup d'envoi. Le début du match a été donné à 14h, heure française.

Des sirènes d'alarme ont retenti à Lviv pour prévenir de la menace de plusieurs frappes aériennes. Au final, aucune frappe sur la zone n'a été détectée. À trois reprises, le match a été interrompu et les deux formations ont été obligées de quitter la pelouse. Au total, elles auront passé 145 minutes dans un abri.

Située à l'ouest de l'Ukraine, la ville de Lviv a été le lieu de nombreuses attaques aériennes depuis le début du conflit, démarré il y a six mois. Cinq puissants bombardements ont notamment touché la zone le 18 avril dernier. Ces frappes avaient provoqué la mort de sept personnes.

Arrêté suite au début du conflit, le championnat ukrainien a repris ses droits ce mardi 23 août. Un dispositif a été mis en place afin de garantir la sécurité des équipes. Quand une alerte est déclenchée, les joueurs, le personnel et les arbitres doivent courir vers un abri anti-aérien, dans un endroit protégé situé à 500 mètres de l'enceinte sportive. Et à 18h27, moment du coup de sifflet final, c'est le Metalist Kharkiv qui s'est imposé (2-1).

