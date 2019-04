publié le 22/04/2019 à 21:09

L'incendie de Notre-Dame a provoqué une onde de choc en France, mais aussi en Europe qui a redécouvert un patrimoine commun. Le Polonais Donald Tusk, qui est président du Conseil européen, a parfaitement résumé le climat ambiant en déclarant : 'L'incendie de la cathédrale nous rappelle que nous sommes liés par quelque chose de plus important et de plus profond que les traités".



Les Européens ont donc eu la même réaction, ont eu le même élan que la France : un moment que tout le monde partage, croyants et athées unis autour d'un trésor de notre civilisation, témoignage de la réalité d'une continuité culturelle identitaire européenne qui traverse les siècles. Mais comme en France, sur le continent européen la trêve ouverte par l'incendie risque de ne durer qu'un bref instant.

Car plusieurs risques et plusieurs changements se profilent, à commencer par l'élection du comédien Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine. Avec lui, c'est une plongée dans le vide, notamment pour ce qui est de la guerre menée par des dissident dans l'Est du pays, soutenue par les Russes et surveillée de près par la France et l'Allemagne liées par leur promesse de ne pas abandonner l'Ukraine.

On ne sait pas ce que ce nouveau président à l'intention de faire. Son élection tient d'ailleurs du reality-show. Elle s'est déroulée exactement comme dans la série télévisée dont il a écrit le scénario et dans laquelle il tient le rôle d'un professeur élu président presque à son insu.