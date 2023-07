Ukraine : des mines près de la centrale de Zaporijjia, pas de danger pour la sécurité

Il y a bien des mines antipersonnel à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dit avoir vu "quelques mines" dans une zone tampon de la centrale ukrainienne, actuellement occupée par les forces russes. La présence de ces engins ne pose cependant pas de danger pour la sécurité des installations, assure l'AIEA. "Lors d'une inspection le 23 juillet, l'équipe de l'AIEA a vu quelques mines situées dans une zone tampon entre les barrières des périmètres intérieur et extérieur du site", a indiqué l'agence dans un communiqué.



Ces charges explosives se trouvent dans une zone à accès réglementé interdite au personnel chargé de l'exploitation de la centrale, selon l'AIEA. Le nombre exact de mines vues par les membres de l'agence n'a pas été communiqué. Aucune n'a été aperçue au sein du périmètre intérieur, a ajouté l'organisation.

"La présence de tels explosifs sur le site n'est pas conforme aux normes de sûreté de l'AIEA et aux orientations en matière de sécurité nucléaire", a estimé le chef de l'agence, dont le siège se trouve à Vienne. Mais "une détonation de ces mines ne devrait pas affecter les systèmes de sûreté et de sécurité du site", a relevé le directeur général. La plus grande centrale d'Europe, tombée aux mains de l'armée russe le 4 mars 2022, a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises. Une situation précaire qui fait craindre un accident nucléaire majeur.











L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info