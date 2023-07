INVITÉE RTL - Guerre en Ukraine : une experte en physique nucléaire dénonce "l'escalade de la peur" à Zaporijia

Que se joue-t-il en ce moment au cœur de la centrale nucléaire de Zaporijia, située dans le sud de l'Ukraine et contrôlée par la Russie. Après des mois de guerre, les deux camps se sont accusés ces dernières heures de provocations imminentes, ce qui suscite une immense inquiétude. Pour autant, Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheure en physique nucléaire au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) a tenu un discours rassurant ce jeudi 6 juillet sur RTL. "Je pense que c'est vraiment une escalade de la communication et de la peur surtout", dit-elle.

"Les réacteurs sont arrêtés depuis le mois de septembre, donc il n'y a plus aucune fission et donc plus de chaleur excessive qui est à évacuer. Donc on a seulement une chaleur résiduelle, les systèmes qui sont aujourd'hui en fonctionnement suffisent largement", ajoute l'experte. On entend parler d'explosifs situés dans des réacteurs, mais "pour entrer dans un réacteur, il faut quand même quelques procédures et notamment des procédures informatiques. On ne peut pas y rentrer comme on rentre dans une cour d'immeuble", tempère Emmanuelle Galichet.

"Les charges explosives qui pourraient être mises, sont vraiment tellement petites par rapport à l'enceinte de confinement qui est tellement énorme, que finalement ça ne fera rien du tout", ajoute-t-elle. Ce type de centrales nucléaires sont "les plus sûres du monde", affirme-t-elle.

