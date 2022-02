Turquie : un diplomate découvre par hasard une importante cité antique

Crédit : SIRMA AKSUYEK / IMAGE SOURCE / IMAGE SOURCE VIA AFP

Ce lieu était recherché par les historiens et les explorateurs depuis près de 200 ans. Robert Rokicki, un diplomate polonais en poste à l'ambassade de son pays en Turquie a découvert les ruines de Thébasa, une cité antique fortifiée d’Asie mineure sous le contrôle des Romains puis des Byzantins jusqu’au début du IXe siècle, en Anatolie centrale.

Cette découverte remonte à 2021, mais n'a été rendue publique par l'agence de presse turque Anadolu que le 27 janvier dernier. Le diplomate polonais, alors en congés, s'était rendu dans la région pour s'adonner à son passe-temps favori, le "histracking" ou "traçage historique", en français. Cette activité consiste à rechercher des sites historiques méconnus en faisant des randonnées en dehors des sentiers balisés, explique Ouest-France.

"Cela combine à la fois les découvertes naturelles et culturelles et la Turquie est la meilleure destination au monde pour ce type d’activité, car c’est un pays riche en monuments historiques et en merveilles naturelles", a raconté Robert Rokicki à l'agence de presse turque. Sa trouvaille, "quelque peu accidentelle", s'est faite alors qu'il arpentait le petit village de Pinarkaya dans la province de Karaman.

L'homme a ainsi résolu une énigme vieille de deux siècles. Thébasa, l’une des villes les plus importantes de l’ancienne province de Lycaonie, une grande région à l’intérieur de l'Asie Mineure, était en effet recherchée en raison de son rôle primordial dans la protection de l’empire byzantin au VIIIe siècle, face aux envahisseurs musulmans.