Tunnel sous la Manche : des passagers évacués par un tunnel de service après un incident

Le voyage a connu quelques perturbations. Dans la soirée du mardi 23 août, un incident déclenché par une "alarme à bord d'une navette" a provoqué l'évacuation d'environ 400 personnes qui se trouvaient dans un train du tunnel sous la Manche entre la France et l'Angleterre. "Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous avons transféré les passagers à bord vers une autre navette, via le tunnel de service", a indiqué John Keefe, le directeur des Affaires publiques de Getlink, l'exploitant de l'Eurotunnel.

Des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des passagers empruntant à pied un tunnel, certains avec leurs affaires ou leur chien. "Le tunnel de service était terrifiant", a déclaré Sarah Fellows, l'une des passagères du train. Elle a décrit une scène de peur générale : "Il y avait une femme qui pleurait dans le tunnel, une autre femme qui faisait une crise de panique."

À l'arrivée, certains trajets ont eu jusqu'à six heures de retard, "mais la plupart des passagers ont été transportés en moins de temps que cela", a assuré M. Keefe qui s'est félicité que tout le monde ait été - malgré tout - mis en sécurité.

