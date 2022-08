SNCF : toutes les cartes "Avantage" à moitié prix pour une durée limitée

Vous êtes confrontés à des billets de train trop chers ? Voici un petit investissement facilement rentabilisable en un an : la carte "Avantage" de la SNCF à moitié prix. Du mardi 23 au lundi 29 août, les trois cartes "Avantage" de la SNCF bénéficient d'une réduction de 50%. Au lieu de 49 euros, elles sont disponibles à 25 euros.

Les trois cartes (Jeune entre 12 et 27 ans, Adulte entre 27 et 59 ans et Senior pour les plus de 60 ans) permettent de profiter de -30% de remise sur le prix des billets des TGV et Intercités. De plus, les détenteurs d'une carte bénéficient d'un plafonnement des prix : 39 euros pour les trajets de moins de 1h30, 59 euros entre 1h30 et 3h et 79 euros pour plus de 3h.

Cette carte permet aussi 15% de réduction sur les autres services de la SNCF comme les locations de voitures Avis, la restauration à bord ou encore "Mes Bagages" pour faire livrer ses bagages.

Les cartes "Avantage" sont valables pendant un an et la date de début de validité peut être fixée pour débuter jusqu'à 5 mois après l'achat, soit en janvier 2023.

