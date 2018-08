Nikolas Cruz, entouré de ses avocats Melisa McNeill et Hector Romero, a comparu le 15 février 2018 à Fort Lauderdale (Floride).

et AFP

publié le 07/08/2018 à 14:23

"Brûler. Tuer. Détruire." L'auteur de la fusillade de Parkland (Floride) aurait entendu des voix "démoniaques", selon le procès verbal publié par la police lundi 6 août. En février dernier, Nikolas Cruz, 19 ans, avait tué 17 personnes et blessé une quinzaine d'autres dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland avec un fusil d'assaut semi-automatique AR-15.



Le jeune Américain a confié à l'inspecteur John Curcio qu'il entendait depuis des années des démons. Ceux-ci lui disaient "d'acheter des armes, de tuer des animaux et de tout détruire", révèle le document. "Que sont les démons ?", a demandé le policier. "Les voix", a répondu Nikolas Cruz, "le mauvais côté". "Que vous dit la voix ?", a interrogé l'inspecteur. "Brûler. Tuer. Détruire", a répondu le jeune homme.

"Tuez-moi, c'est simple, tuez-moi", a-t-il déclaré au représentant des forces de l'ordre qui l'interrogeait.

Des antécédents psychiatriques

La mère de Nicolas Cruz est décédée en novembre 2017. Le jeune homme a confié souffrir de dépression causée par la solitude. Il aurait tenté de se suicider par 2 fois, dont une fois en ingérant une quantité excessive d'ibuprofène, 2 mois avant le carnage de Parkland.

Malgré ses antécédents psychiatriques, Nikolas Cruz avait pu se procurer légalement un fusil d'assaut AR-15, arme qu'il est suspecté d'avoir utilisée lors de la fusillade. "Je trouvais ça cool", a-t-il répondu lorsque l'inspecteur lui a demandé pourquoi il avait acheté cette arme. Les procureurs prévoient de requérir la peine de mort contre Nikolas Cruz lors de son procès.





Cette énième fusillade aux États-Unis avait déclenché une vague de manifestations, sous l'impulsion de cinq adolescentes rescapées de la tuerie. Celles-ci avaient lancé le mouvement #Enough, en faveur du contrôle des armes à feu aux États-Unis. Ces jeunes filles sont rapidement devenues le symbole de la lutte contre le port d'arme, et ont été élues personnalités les plus influentes de l'année 2018 par le magazine Time.