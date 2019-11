et AFP

publié le 28/11/2019 à 08:08

C'est un acte qui sonne comme une provocation. Donald Trump a promulgué mercredi 27 novembre une loi visant à soutenir le camp pro-démocratie à Hong Kong, qui lutte depuis des mois face au gouvernement chinois. Pékin a convoqué dans la foulée l'ambassadeur des États-Unis, et a appelé Washington à "ne pas mettre en oeuvre" cette loi.

"Aujourd'hui j'ai promulgué en loi (...) l'acte de 2019 sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong", a écrit Donald Trump dans un communiqué diffusé par la Maison Blanche. Le Congrès américain a adopté cette résolution la semaine dernière à une écrasante majorité. Elle est devenue loi avec la signature du président américain.

Suite à cette annonce, jeudi 28 novembre, Le Yucheng, vice-ministre chinois des Affaires étrangères, a fait part à l'ambassadeur américain Terry Branstad de la "ferme opposition" de son pays et demande aux États-Unis à "corriger leur erreur" afin de ne pas "nuire davantage aux relations et à la coopération sino-américaines", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette vive réaction de la part de Pékin s'explique par la sensibilité du sujet en Chine. Depuis plus de six mois, le territoire semi-autonome de Hong Kong connaît le mouvement de contestation le plus important depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Les pro-démocrates s'opposent au gouvernement chinois dans des manifestations parfois violentes avec les policiers.