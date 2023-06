Trois Américains arrêtés pour avoir mangé un cygne

C'est l'histoire d'un cygne qui a été pris pour un vilain petit canard. Dans le conte, le vilain caneton devient un merveilleux cygne adulte. Là, c'est un peu l'inverse.

Aux États-Unis, dans l'État de New York, vivait une famille de cygnes assez célèbre dans les environs. Faye, la maman cygne, était la mascotte du coin. Mais le bel oiseau a été confondu avec un canard par un groupe de trois adolescents pas très malins. Ils ont enlevé la maman et ses 4 bébés cygnes. La police a lancé un avis de recherche. Les cygneaux ont été retrouvés sains et saufs mais pas la maman. Comme ils l’ont prise pour un canard, ils l'ont tout simplement … mangée.

Les trois garçons expliquent ne pas savoir qu'il s'agissait d'un animal sauvage. Ils ont expliqué être partis chasser. Ils ont capturé les oiseaux, puis ont eu l’idée de domestiquer les cygneaux.

Les trois jeunes de 16, 17 et 18 ans ont été arrêtés et seront jugés mi-juin. Le village est en deuil. Heureusement, un biologiste va s’occuper des bébés oiseaux, âgés de quatre semaines seulement.



