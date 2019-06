Tensions États-Unis-Iran: le double discours de Donald Trump

publié le 21/06/2019 à 07:44

Les vives tensions entre les États-Unis et l'Iran interrogent sur les conséquences qu'elles pourraient engendrer. Dernier incident en date, un drone américain a été abattu par l’Iran, qui affirme que l’appareil sans pilote se trouvait au-dessus de son territoire, ce qu’ont démenti les Américains.

Furieux, Donald Trump a envoyé des menaces : "Notre pays ne l’acceptera pas je peux vous le dire" a t il lancé depuis la Maison Blanche. Les Iraniens haussent le ton eux aussi : "notre réaction sera catégorique et absolue". Un incident et une guerre des mots qui interviennent une semaine après des attaques contre des pétroliers dans cette région du golfe, attribuées à l’Iran par Washington.

Dans ce contexte de tensions croissantes, les Etats-unis ont annoncé l’envoi de renforts dans le Golfe et accusent Téhéran de fomenter des attaques contre ses intérêts. La tension est telle qu’un incident pourrait provoquer une entrée en conflit entre les deux pays.

Donald Trump ne veut pas se lancer dans une guerre

Donald Trump se trouve bloqué entre deux postures contradictoire et c’est pour cela qu’il souffle le chaud et le froid sans trop vouloir se lancer dans un conflit avec l'Iran. D’un côté il a été élu avec un discours très ferme contre l’Iran, promettant de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien.

L’Iran, ennemi d’Israël, est sa bête noire et le président américain est entouré de faucons très hostiles à l’Iran comme son conseiller à la sécurité John Bolton et le ministre des affaires étrangères Mike Pompeo. Donc il y a cette volonté d’afficher la plus grande fermeté possible face au régime des Mollahs qualifiés de "terroristes".

Mais d’un autre côté Donald Trump n’est pas du tout un interventionniste, il a aussi été élu avec la promesse de se retirer du Moyen-Orient, de ramener les militaires américains à la maison. C’est d'ailleurs pour cela qu’on l’a entendu dans un premier temps faire des déclarations extrêmement menaçantes avant de se rétracter quelques heures plus tard en tentant de minimiser l’incident. Cependant, ces hostilités verbales vont de plus en plus loin et une étincelle pourrait déclencher un conflit.

L'administration Trump veut affaiblir Téhéran

En réalité, Donald Trump rêverait de faire ce qu’il a fait ou tenté de faire avec la Corée du Nord. Ramener l’Iran à la table des négociations en faisant la paix par la force, tel est sa grande doctrine. Contraindre les Iraniens à négocier un nouvel accord est l’objectif principal depuis le retrait d’accord sur le nucléaire iranien il y a un an et l’imposition de nouvelles sanctions.



Isoler Téhéran, l’affaiblir, le pousser à bout, soit pour provoquer un changement de régime soit pour négocier un nouveau texte qui serait plus contraignant pour Téhéran est la manœuvre que cherche à mettre en place l'administration Trump, mais pour l’instant ça n’en prend pas le chemin.



Le régime est toujours en place, tient le coût et les Iraniens ont annoncé qu’ils allaient recommencer la semaine prochaine à enrichir de l’uranium en violation de l’accord ce qui inquiète évidemment aussi les Européens. On se retrouve dans une situation extrêmement précaire dont on ne connaît pas l'issue.