publié le 26/02/2019 à 11:12

La 5G, pour "5e génération de mobile", est une véritable révolution selon Stéphane Dubreuil, expert en télécommunications. Elle "n'a rien à voir" avec les anciennes générations telles que la 2G, symbolisées par la voix, ou la 3G marquée par l'apparition de la data.



Au-delà de sa rapidité supérieure à la 4G (qui n'est qu'une 3G améliorée), la 5G aura une caractéristique essentielle : elle permet le temps réel, autrement dit l'abolition du temps de latence.

"Aujourd'hui quand vous cliquez sur votre téléphone, il y a un délai technique et incompréhensible, qui met un certain temps. Ce problème-là est résolu avec la 5G. Dès que vous appuierez, tout apparaîtra instantanément". Selon l'expert, ce temps réel permettra notamment l'avènement de la voiture autonome, de la médecine (avec les opérations à distance et en temps réel)...

Les racines d'un conflit géopolitique

Un bouleversement qui explique les tensions géopolitiques selon lui : "L'économie va basculer sur la 5G, contrairement aux autres réseaux, ce qui créé de la valeur pour ce réseau". Pour Stéphane Dubreuil, "on peut dire que celui qui contrôle la 5G contrôle potentiellement le monde". La guerre géopolitique visant à acquérir la suprématie mondiale met en avant, pour la première fois, la Chine, au marché technologiquement plus avancé et moins cher.



Il prend pour exemple les laboratoires du géant de la téléphonie chinoise Huawei, dans lesquels "50.000 chercheurs" travaillent uniquement sur cette nouvelle technologie. "C'est la plus grosse force de frappe mondiale sur la 5G actuellement (...) Pour la première fois dans la suprématie des technologies, les Chinois sont en train de s'imposer comme étant les leaders". D'où la réaction des Américains.

Quand l'espionnage s'en mêle

Historiquement, les Américains ont toujours utilisé l'histoire de l'espionnage pour protéger leur industrie. Ces derniers redoutent de fait une gigantesque opération d’espionnage planétaire par leur concurrent chinois. Même si le patron de Huawei s'est défendu dans les colonnes du Figaro, Stéphane Dubreuil pense que ces accusations d'espionnage sont fondées : "Quand on fait des tests, on voit bien qu'il y a des choses particulières dans le réseau des Chinois, comme les bagues d'or qui permettent de prendre et de regarder des choses sur un réseau à distance. Mais c'est le cas de tout le monde."



"Venant des Américains, je trouve ça marrant", explique-t-il. "La plus grande plateforme d'écoute en France est à 400 m de l'Élysée, en haut de l'ambassade des États-Unis (...) Les Chinois veulent faire comme les Américains, et c'est ce qui dérange". Selon lui, le développement de Huawei ne menace donc pas plus les réseaux de télécommunications que celui des Américains, voire des Européens.