Le téléphone fixe n'existera bientôt plus

et La rédaction de RTL

publié le 26/08/2018 à 11:07

Après le minitel, les cabines téléphoniques c'est au tour maintenant des lignes fixes de disparaître. Après 139 ans de bons et loyaux services, la traditionnelle ligne fixe va disparaître de l'offre de l'opérateur historique Orange (ex-France Télécom). Dès le 15 novembre prochain, il ne délivrera plus de lignes traditionnelles aux nouveaux clients, même si vous déménagez.



Si votre ligne actuelle ne sera pas coupée, la seule solution consistera désormais à être abonné à une box, il n'y aura plus de prise T du téléphone de maison. Orange annonce qu'à partir de 2023, le réseau sera coupé progressivement sur une période de cinq ans, groupes de communes par groupes de communes.

Une formule déjà testée en Bretagne depuis février, où l'on propose uniquement des offres box aux clients. Depuis 2012, l'utilisation du téléphone fixe a été divisée par deux, et son arrêt est donc désormais programmé. Un changement de plus après l'arrêt des opératrices il y a 40 ans, des cadrans sur les téléphones, puis l'année dernière des cabines téléphoniques.

Utilisez-vous encore votre téléphone fixe ? Oui

Non

Ne se prononce pas