Quelques jours après avoir annoncé qu'il mettait en sommeil sa division mobile en France, le constructeur sud-coréen LG a présenté au salon mondial du mobile de Barcelone (MWC) l'un des smartphones les plus étonnants de ces dernières années. Le LG G8 ThinQ intègre plusieurs technologies de détection des mouvements qui lui permettent de proposer des fonctionnalités inédites comme la reconnaissance des veines de la main pour authentifier l'utilisateur, et la navigation par gestes dans l'interface du téléphone.



Après l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, LG mise sur la reconnaissance des mains pour déverrouiller son smartphone. Le dispositif Hand ID identifie le propriétaire du téléphone en reconnaissant la forme, l'épaisseur et d'autres caractéristiques des veines dans la paume de sa main. Il utilise pour cela un capteur de distance 3D Time of Flight, une sorte de lidar, et des capteurs infrarouges qui sont aussi mis à contribution pour sécuriser le système de reconnaissance faciale du téléphone.

LG promet que sa solution est plus sûre que la technologie de reconnaissance par empreintes digitales. Le système présenté sur le stand du constructeur s'est montré plutôt efficace à l'usage malgré quelques difficultés rencontrées au moment d'enregistrer son empreinte en présentant sa main à plat, la paume à quelques centimètres de la caméra frontale.

Naviguer dans l'interface sans toucher le téléphone

Les capteurs peuvent aussi détecter les gestes de la main pour naviguer à l'intérieur de l'interface du téléphone sans le toucher. Baptisée "Air Motion", cette fonction permet de prendre un appel, réaliser une capture d'écran, régler le volume ou switcher entre les applications sans toucher le terminal. Il suffit d'effectuer certains gestes précis devant la caméra frontale. Là encore, ces interactions originales impressionnent mais il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour parvenir à ses fins.



Pour le reste, le LG G8 ThinQ profite d'une fiche technique haut de gamme avec le dernier processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, Android 9, un écran Oled de 6 pouces, un triple capteur photo, une batterie 3.500 mAh, un port USB-C, une prise Jack et une technologie qui permet à l'écran de délivrer du son par l'intermédiaire d'un système de vibrations. LG n'a pas encore annoncé si ce smartphone sera commercialisé en France.