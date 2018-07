L'un des prochains iPhones devrait permettre d'utiliser deux cartes SIM

publié le 31/07/2018 à 17:40

"SecondSim", "secondSimTray" et "isDualSimDevice"... Les formules qui apparaissent dans les lignes de code de la cinquième version bêta d'iOS 12 d'Apple, communiquée lundi 30 juillet aux développeurs, laissent peu de doute. Une "deuxième SIM" est évoquée à plusieurs reprises, ce qui laisse penser qu'au moins un des prochains iPhones - dévoilés lors de la prochaine Keynote en septembre - permettra d'utiliser deux réseaux et deux numéros différents.



La rumeur existait déjà, mais ces indices mis en lumière par le site américain 9to5mac corroborent de plus en plus solidement la piste d'une seconde carte SIM bel et bien matérielle. En effet l'évocation d'un "deuxième support SIM" dans les lignes de codes laisse imaginer qu'il ne s'agira pas d'une eSIM téléchargeable.

Selon Le Parisien, ce nouvel outil "devrait être limité à la version phablette ou Plus qui ciblent les marchés asiatiques, grands utilisateurs des appareils où on peut passer d’un réseau à l’autre sans changer physiquement la carte SIM". Reste à attendre septembre 2018 et la prochaine grand-messe de la marque à la pomme pour en savoir plus sur les nouvelles capacités des derniers-nés Apple.

Apple iPhone 2018: iOS 12 beta code points at dual SIM functionality. pic.twitter.com/CoV0ArcJCG — Ashutosh Kushwaha (@ashutoshhacker) 31 juillet 2018