publié le 09/08/2018 à 09:23

L'embout de chargeur qui ne correspond pas au portable... Une situation rageante, lorsque son appareil est en manque de batterie, mais qui, en théorie, devrait bientôt ne plus être. La commission de Bruxelles avait demandé il y a 9 ans à tous les fabricants de portables de créer un chargeur commun à tous les appareils, mais ils se sont arrêtés en chemin. Cette fois, Bruxelles tape du poing sur la table.



Au début des années 2000, chaque téléphone avait son propre chargeur et sa propre connectique - un petit embout pour telle marque, un gros pour d'autres. I existait des dizaines de modèles. Aujourd'hui, tous les chargeurs se présentent sous la forme d'une partie prise électrique sur laquelle l'on branche un câble via une prise USB. L'autre extrémité, en revanche, n'est pas la même pour tous les smartphones.

Il existe aujourd'hui trois types de chargeurs : la prise pour les téléphones Apple, et deux prises différentes pour - grosso modo - les appareils Android. Toujours pas de chargeur universel, qui fonctionnera même si l'on change de smartphone.

Des technologies "maison" incompatibles

En dehors de ce problème de connectique qui n'est pas réglé, il existe également des problèmes techniques. Tous les chargeurs ne conviennent pas à tous les smartphones et ne sont pas forcément compatibles, notamment pour les charges rapides, qui redonnent du souffle à votre téléphone en 30 minutes.



Certains constructeurs ont leur technologie maison - cela peut ne pas fonctionner avec un appareil d'une autre marque. Il y a encore du boulot pour mettre tout le monde d'accord.