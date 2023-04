Taïwan : être « allié » des États-Unis ne signifie pas être « vassal », déclare Emmanuel Macron

Mercredi 12 avril 2023, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'être "allié" des États-Unis ne voulait pas pour autant dire être "vassal", assumant pleinement des propos controversés tenus sur Taïwan.

"Être allié ne signifie pas être vassal [...] et ne signifie pas qu'on n'a plus le droit de penser tout seul", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Amsterdam. "La France est pour le statu quo à Taïwan", elle "soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation", a-t-il ajouté.

Lors de son voyage en Chine, le président français avait déclaré que l'Europe ne devrait pas s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine en cas de conflit à propos de Taïwan.

"La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes" sur la question de Taïwan "et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise", avait-il dit dans une interview au site américain Politico et au quotidien économique français Les Échos parue dimanche 9 avril 2023.

Des propos aussitôt interprétés comme une prise de distance à l'égard de Washington alors que les États-Unis sont par ailleurs très engagés auprès de l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe.

Un allié "fiable" des États-Unis

Depuis Washington, le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a assuré mercredi 12 avril 2023 que la France était un "allié solide et fiable" des États-Unis, mais qu'il était nécessaire de faire participer la Chine.

"Nous avons l'intention de rester des alliés solides et fiables des États-Unis d'Amérique. Il ne fait pas de méprendre là-dessus. Avant d'aller en Chine, le président Macron a appelé le président Biden [...] afin de réellement coordonner les positions américaine et française vis-à-vis de la Chine", a souligné le ministre.

Mercredi 12 avril 2023, une source diplomatique française a par ailleurs déploré les "morts orduriers" de Donald Trump envers Emmanuel Macron après sa visite en Chine: "Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul", a écrit l'ancien président américain.

