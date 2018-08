Le jeu Pokémon Go a eu son heure de gloire en Europe en 2016

Il veut tous les attraper. Chen San-yan, un taïwanais de 70 ans, est devenu accro à Pokémon Go. Dans ce jeu mobile basé sur la réalité augmentée, le joueur est géolocalisé et doit trouver et capturer les Pokemon en se baladant dans la rue.



Chen San-yan est devenu accro après avoir été initié par son petit-fils en 2016. Depuis, alors que l'intérêt pour ce jeu s'essouffle partout dans le monde, celui de ce grand-père ne fait que grandir.

Il parcourt ainsi tous les jours les rues de Taipei sur son vélo sur lequel pas moins de 11 smartphones sont branchés en permanence. Celui qu'on surnomme affectueusement Oncle Pokémon est capable de jouer 20 heures d'affilée et dépense plus de 1.000 euros par mois en transaction et équipement.

Et sa passion ne s'arrête pas là : il compte bientôt s'armer de 4 téléphones supplémentaires pour encore mieux chasser les petites bestioles numériques. Pour Oncle Pokémon, jouer est non seulement un plaisir, mais lui permet également de garder son cerveau actif et d'éviter les effets de l'Alzheimer.

