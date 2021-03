Syrie : où en est le pays après dix ans de conflit ?

publié le 15/03/2021 à 11:59

En 2011, porté par les espoirs du printemps arabe, un mouvement de révolte contre le régime a éclaté en Syrie. Le peuple se soulevait pour demander plus de démocratie, ainsi que le départ du dictateur Bachar Al-Assad. Pourtant, dix ans après, le constat est cruel : le dirigeant est toujours en place, à la tête d'un pays en lambeaux, ruiné. Dans ce conflit, 400.000 personnes sont mortes et 12 millions ont été contraintes à l'exode, soit plus de la moitié de la population.

Au gré des alliances de circonstances, des bombardements et de la répression, Bachar Al-Assad a repris le contrôle de la majeure partie du territoire, notamment grâce au soutien indéfectible de ses alliés russes et iraniens. Le dictateur est désormais à la tête d'un État morcelé avec des zones aux mains des Turcs, des Américains, des Kurdes, des Iraniens, des Russes ou encore des islamistes.

Les combats sont désormais moins intenses, mais cette situation chaotique est figée. Bachar Al-Assad devrait même être réélu président au printemps prochain, au cours d’un processus peu démocratique.

Aucune sortie de crise à l'horizon

Le pays semble être dans une impasse mortifère où personne n'est capable de trouver une sortie politique, notamment en raison du grand nombre de pays présents et des intérêts divergents. À l'échelle internationale, les résultats ne sont pas plus prometteurs : on ne compte plus les sommets, les accords et les promesses non tenues.

Au total, cinq millions de Syriens ont quitté le pays depuis le début de la révolte et leur retour ne semble pas envisageable pour le moment. De nombreux opposants font partie des exilés, revenir serait dangereux pour eux. La situation économique catastrophique de la Syrie ne va pas non plus encourager au retour. Avant le conflit, il fallait 47 livres syriennes pour un dollar américain. Il en faut désormais 4.000, soit 100 fois sa valeur, et faisant exploser l’économie nationale.