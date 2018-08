publié le 01/08/2018 à 11:15

La scène n'a rien à envier à Ocean 11. Mardi 31 juillet à Stockholm, deux hommes ont dérobé, dans une cathédrale, des joyaux ayant appartenu à des monarques suédois du XVIème siècle, rapporte le quotidien britannique The Guardian.



Vers midi, les deux braqueurs ont débarqué dans la cathédrale de Strängnäs, dans l'ouest de la ville. Après s'être emparés de deux couronnes et d'un orbe (un globe surmonté d'une croix) ornés de perles et de pierres précieuses dans la sépulture de Charles IX et Christine de Suède, les deux hommes se sont échappés... en bateau.

Un témoin a raconté la scène à la chaîne de télévision suédoise Aftonbladet. Selon lui, les deux braqueurs sont sortis en courant du bâtiment, ont sauté dans un petit bateau et se sont enfuis.

Poursuivis par la police "sur terre, sur l'eau et dans les airs", d'après un porte-parole, ils n'ont pas été appréhendés, précisent les forces de l'ordre dans un communiqué.



"Ces objets, d'une valeur inestimable, ont un intérêt national. Une personne de l'administration du comté m'a dit qu'il était impossible de leur attribuer une valeur économique", a ajouté le porte-parole de la police.