Steve le phoque : "Je me suis accroché à mon rêve d'enfant"

Steve Stievenart, dit "Steve le phoque", est le premier Français à avoir traversé la Manche aller-retour. Il n'a prévenu personne, même pas sa mère, pour éviter la pression. À l'arrivée, il rampe sur les galets. Incapable de marcher, de parler la langue et la bouche gonflée par le sel, mais euphorique.

Celui qui s'est entraîné à traverser "des bancs de méduses", se souvient également avoir été "coincé dans un filet de pêche en pleine nuit". Un rude entraînement face aux éléments, pour lequel il a dû prendre du "bon gras", passant de 60 kg à 110 kg. "La clé de la traversée de la Manche, c'est la résistance au froid" et ce "avant même de parler d'effort", souligne encore le sportif.



Aujourd'hui, à 43 ans, Steve a un sponsor. Il s'est longuement confié à Julien Sellier, sur ses exploits, son entraînement mais aussi ce qu'il a ressenti lors de ses différents exploits.

