Attentats au Sri Lanka : explosion d'une bombe à Colombo

et AFP

publié le 22/04/2019 à 12:55

Nouvelle explosion à Colombo. Ce lundi 22 avril, alors qu'une opération de déminage d'une bombe était en cours dans la capitale sri-lankaise, l'engin a explosé, a annoncé la police locale. D'après nos confrères britanniques du Guardian, il s'agissait d'une "petite explosion". À cette heure, on ignore encore s'il y a des victimes.



Quelques heures plus tôt, un engin artisanal avait été désamorcé avec succès près du principal aéroport de Colombo.

Les multiples attaques coordonnées dans des églises et des hôtels de luxe dimanche 21 avril ont fait au moins 290 morts et plus de 500 blessés.

Le Sri Lanka en état d'urgence

Selon le gouvernement du Sri Lanka, un groupuscule islamiste serait responsable des attaques. Le groupe, National Thowheeth Jama'ath (NTJ), sur lequel peu d'éléments sont connus, s'était fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme commis contre des statues bouddhiques.



Le Sri Lanka a décrété lundi l'entrée en vigueur de l'état d'urgence à partir de minuit (18H30 GMT) au nom de la "sécurité publique". L'état d'urgence a pour but de renforcer l'action des forces de sécurité en les dotant de pouvoirs spéciaux. "Ceci a été décidé dans le but d'autoriser la police et les trois forces (de l'armée, ndlr) à assurer la sécurité publique", a déclaré la présidence de l'île d'Asie du Sud dans un communiqué.