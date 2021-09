Somalie : soirée historique avec la première séance de cinéma en 30 ans

Les somaliens contents et impatient que la séance débute

Pour la première fois depuis 30 ans, des Somaliens ont renoué avec le monde du cinéma grâce à la première projection de deux films sous haute sécurité dans la très instable capitale somalienne de Mogadiscio. Le lieu, qui accueillait la projection à l'occasion de sa réouverture, a par le passé connu des attentats-suicide et servi de base à des chefs de guerre.

"Cela va être une nuit historique pour les Somaliens", avait affirmé plus tôt son directeur Abdikadir Abdi Yusuf, soulignant que son établissement se veut désormais un lieu d'expression pour les artistes locaux. Le ticket d'entrée était d'environ 8,50 euros, un prix élevé pour beaucoup d'habitants, pour pouvoir aller visionner ces deux court-métrages du réalisateur IBrahim CM, "Hoos" et "Date from Hell".

Les participants ont du passer plusieurs contrôles de sécurité avant d'atteindre le théâtre, situé dans une zone hautement sécurisée de la ville, où se trouvent notamment le palais présidentiel et le parlement. Selon des sources contactées par l'AFP, la séance s'est tenue sans incidents de sécurité.

Si la capitale possédait de nombreux cinémas à son âge d'or, toutes leurs portes se sont refermées avec l'éclatement de la guerre civile en 1991. Tombé en désuétude, le théâtre national a rouvert en 2012, mais il fut détruit deux semaines plus tard par les shebab, milice islamiste liée à Al-Qaïda qui mène régulièrement des attaques dans la capitale.