Selon une spationaute, "les extraterrestres existent et sont peut-être déjà là"

publié le 06/01/2020 à 22:36

Helen Sharman, la première femme Britannique à avoir volé dans l'espace, a récemment assuré dans une interview pour The Observer Magazine que "les extraterrestres existent". Selon elle, la probabilité est même très forte. "Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers. Il doit bien y avoir différentes formes de vie", a-t-elle estimé.

Toutefois, si elle est persuadée que les extraterrestres existent, elle ne pense pas qu'ils ont forcément une forme humaine : "Sont-ils comme vous et moi composés de carbone et d'azote ? Peut-être pas. Mais il est possible qu'ils soient déjà parmi nous et qu'on ne puisse pas les voir."

En 2016, lors de la visite d'une école à Londres, Helen Sharman s'était confiée à des enfants : "Peut-être qu'ils existent. Et peut-être qu'ils sont totalement transparents. En tout cas je n'en ai vu aucun près de mon vaisseau. Mais il y en avait peut-être… J'adorerai rencontrer un extraterrestre."