De la vie extraterrestre bientôt découverte ?

publié le 28/09/2018 à 13:01

Depuis le début de la civilisation, l'humanité se demande si elle est seule dans l'univers. L'objectif de la Nasa d'explorer notre système solaire et au-delà, a permis la création d'outils de plus en plus sophistiqués pour répondre à cette question fondamentale. Alors que la recherche de vie ancienne et actuelle a été entreprise sur la Lune, puis sur Mars, la Nasa annoncé, mardi 25 septembre, se lancer officiellement dans la recherche de la vie extraterrestre.



Au programme : la recherche de la vie extraterrestre sur Europe, la lune de Jupiter, mais également au-delà des frontières de notre système solaire. Les missions telles que Kepler et Tess révèlent régulièrement des milliers de planètes gravitant autour d'autres étoiles.

L'explosion des connaissances de l'Homme sur les planètes en dehors de notre système solaire, appelées exoplanètes, et les résultats de décennies de recherches sur les signatures de la vie, ont incité la Nasa, en plus de rechercher des preuves de la vie microbienne, à chercher maintenant de la vie suffisamment avancée pour créer de la technologie.

Les technosignatures, signes de vie

Les technosignatures sont des signes ou des signaux qui, s'ils sont observés, permettraient de déduire l'existence de vie technologique ailleurs dans l'univers. Les technologies les plus connues sont les signaux radio, mais beaucoup d'autres n'ont pas encore été explorées.



Le terme "technosignature" a un sens plus large que la "recherche de vie extraterrestre", qui se limite généralement aux signaux de communication. Les technologies d'aujourd'hui ne nous permettront pas de détecter la vie en tant que telle à la surface des planètes, mais plutôt des indices de celle-ci. Néanmoins, la Nasa sera capable de déceler l'éventuelle présence dans les atmosphères de techno-signatures : ondes radio, émissions lasre, lumière ou pllution artificielle, produits chimiques...



Par ailleurs, un atelier Technosignatures organisé par la Nasa les 26 et 28 septembre, servira à "évaluer l'état actuel du terrain" des découvertes réalisées à ce jour, ainsi que les pistes de recherche les plus prometteuses et les investissements possibles.



Le début de recherches approfondies

Alimenté par la découverte que notre galaxie regorge de planètes (à lui seul, le satellite Kepler à découvert plus de 2.000 exoplanètes), la détection des signes de vie technologiquement avancée connaît un regain d'intérêt de la part de la Nasa.



Les scientifiques avertissent cependant qu'il faudra plus qu'un signal inexpliqué pour prouver définitivement l'existence de la vie technologique puisqu'il existe, par exemple, beaucoup d'interférences radioélectriques différentes provenant de sources extraterrestres. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé des signes de vie extraterrestre, la Nasa amplifiera désormais l'exploration du système solaire et au-delà.



En étudiant l'eau sur Mars, en sondant les "mondes océaniques" prometteurs comme Europa ou Enceladus, la lune de Saturne, en recherchant des bio-signatures dans l'atmosphère des exoplanètes, les missions scientifiques de la Nasa travaillent de concert pour trouver ces signes de vie.



Quand bien même les traces de vie repérées dans l'univers seraient minuscules, les percevoir constituerait une incroyable découverte pour l'humanité. Et peut-être même que cette vie pourrait être plus avancée technologiquement que la nôtre.