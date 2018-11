Un laser pourrait permettre d'attirer les extraterrestres vers la Terre

publié le 07/11/2018 à 17:28

La recherche extraterrestre représente pour les scientifiques l'aboutissement ultime de la plupart des recherches entreprises dans le domaine spatial. Le sujet est si attrayant que même la Nasa a décidé de s'y consacrer ouvertement. En parallèle, l'envie de l'Homme de découvrir une autre forme de vie au-delà des frontières de notre planète fait naître de nombreuses théories, certaines farfelues, d'autres moins, confirmant l'existence de petites créatures vertes.



Deux scientifiques américains, James Clark et Kerri Cahoy, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), ont récemment eu l'idée d'une nouvelle technique, à l'encontre de celles employées actuellement par les astrophysiciens pour trouver de la vie extraterrestre : au lieu d'aller les chercher, ils proposent, dans leur étude publiée le 5 novembre dans la revue The Astrophysical Journal, de les attirer vers la Terre.

Créer un "phare" de l'espace

Leur idée repose sur un laser. Envoyé depuis un télescope, il servirait de "phare" pour nous repérer dans l'univers. Ce "faisceau laser détectable par une intelligence extraterrestre" pourrait voyager jusqu'à 20.000 années-lumières de la Terre.

Et si vous craignez que la lumière émise par ce laser ne soit confondue par les extraterrestres avec la lumière d'une étoile, les scientifiques ont la solution : "Si un puissant laser de 1 à 2 mégawatts était focalisé dans un télescope gigantesque de 30 à 45 mètres et dirigé vers l'espace, la combinaison produirait un faisceau assez puissant pour se différencier de l'énergie solaire".



L'étude vise évidemment les extraterrestres astronomes, qui dirigeraient par hasard leur regard vers la Voie lactée, s'ils n'y font pas déjà eux-mêmes partie. Les exoplanètes susceptibles d'accueillir la vie ne manquent pas dans notre galaxie.

Quelles chances que ça marche vraiment ?

Même si l'idée semble bonne, les chances sont en fait très minces. D'une part parce qu'un laser aussi puissant n'a pas encore été inventé par l'Homme, même si les auteurs de l'étude gardent bon espoir : "Avec les technologies et les installations existants ou à venir au cours de la prochaine décennie, l'humanité est capable de produire des signaux détectables par la présence su Soleil", affirment-ils.



Et d'autre part, même si une vie extraterrestre existait réellement de l'autre côté des frontières de notre système solaire, les chances d'entrer en contact avec eux (à condition qu'ils disposent d'une technologie adéquate) paraissent faibles, du moins à l'échelle de la vie humaine.



Convaincus, James Clark et Kerri Cahoy interpellent la communauté scientifique impliquée dans les projets SETI ("Search for extraterrestrial intelligence") à soutenir le développement des lasers.